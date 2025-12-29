Habertürk
        Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock gözaltına alındı!

        Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 23:53 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:53
        Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı.

        Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında forma giyen Goudelock'ın üzerinde esrar bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi.

        Haberde, 37 yaşındaki ABD'li basketbolcunun Rodos Adası'nda karakolda gözaltında tutulduğu ve savcılığa sevk edileceği aktarıldı.

        2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Goudelock, NBA'de Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta oynamıştı.

