İstanbul 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Zafer Biryol ile Ömer Çatkıç ile tutuksuz yargılanan Bekir İrtegün, Ersin Güreler, İsmail Şengül, Uğur Boral katıldı.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan futbolcular ifadelerinde özetle şunları söyledi:

"FUTBOL DÖNEMİNDE TANIŞTIM"

Bekir İrtegün:

“2009’da İstanbul’a geldim. Ali isimli bir şahısla tanıştım. Görüşmelerimiz devam etti. Kamplara gittiğimiz için görüşemiyorduk. Bu kişi bana bir program gösterdi. Google Play’den gösterdi. Kötü bir şey olduğu aklıma gelmedi. Google play’den bir dakikada indirildi. ByLock telefonumda çok az kaldı. Kullanılmadı bile. Bunun o dönem ByLock olduğunu bilmiyordum. Emniyette ‘bu o muymuş’ oldum. (Sohbetlere ilişkin)Gaziantep’te iken ailemle yaşıyordum. O yıllarda 20-21 yaşında genç bir futbolcuydun. Öyle bir ortam olduğunda 1-2 defa bulunmuşumdur. Bu zaten Türk futbolunda bilinmeyen bir şey değildi. Devletimiz bunu terör örgütü ilan etse zaten içinde bulunmayız. Toplumun büyük kesimi bu insanları iyi insanlar olarak, okulları var diye biliyordu. Böyle bir maneviyatla orada bulunduk. İstanbul’a geldiğimizde de bu ortamlarda bulunduk. Bu ortamlarda Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Alper Potuk’u da bir iki defa gördüm. O yılları çok detaylı olarak hatırlayan bir insan değilim. Ömer Çatkıç'yı bir defa gördüm. Suç işlediğim bir şey yok. Suç olduğunu bilerek böyle bir şeyin içine zaten girmedim. Yıllar geçti, 3-4 yıl sonra karşıma böyle bir şey çıkıyor. ByLock kullanmadım. Bu yapı ile futbol dönemimde tanıştım.”

" ZAMAN ZAMAN SOHBETLERE KATILDIM"

Ömer Çatkıç:

“Devlet tarafından üstün hizmet madalyasına layık görülmüşüm. Vatanımı milletimi seven biriyim. Futbol oynadığım dönemde zaman zaman sohbetlere katıldım. Buralarda genelde dini konular konuşulurdu. Dinimi öğrenmek için giderdim. 17-25 Aralık’tan sonra Bank Asya’dan paramı çektim. ByLock programını Zafer Biryol’un evinde yemekte olduğumuz bir sıra indirdim. Bu programı sohbet sırasında evde bulunan kişilerin söylemesiyle indirdim. Programı indirdiğim sırada sanırım yemek falan geldi sonra konu değişti. Program üzerine konuşmadık. Bu programı daha sonra sildim. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum.”

"TEDAVİM SIRASINDA GÖRÜŞTÜM"

Zafer Biryol:

“ FETÖ silahlı terör örgütü ile bir bağlantım yok. ByLock yüklemedim. (Fetullah Gülen ile Amerika’da görüşmesiyle ilgili olarak) Tedavim dolayısıyla Amerika’daydım. Yemek için Türk restoranına gidiyordum. Restoranına sahibi Türk futbolcu olduğum için ilgi gösterdi. Seni bir yere götüreceğim dedi. Gittik. Nereye gideceğimi biliyordum. Baş başa görüşmedik. Yaklaşık 30 kişi vardı. Sohbetlere ilk olarak 2001-2002’de İzmir Göztepe’de katıldım. Dini sohbetlerdi. Peygamber efendimizin hayatı Risale-i Nur konuşuluyordu. Fetullah Gülen’in hiç CD’sini izlemedik. Kitapları çok nadir okunurdu ama hangi cemaatin sohbetleri olduğunu biliyorduk. Konyaspor dönemimde de gittiğim sohbetler oldu. Bir kez nakit para yardımında bulundum. Cebimde olan para kadar yardımda bulundum. Camilere ya da başka hayır kurumlarına bulunduğum gibi. Fenerbahçe’deyken de sohbetlere gittim. Bir önceki gittiğimiz yerdeki kişi veriyormuş telefon numaralarımızı. Rizespor’da da gittim. Ömer’in evinde de toplandık. Bazen bir restoranda bazen bir halı sahada toplandık. Benim evimde de toplanmışlığımız vardır. 17-25’ten sonra hiçbir sohbete katılmadım. 2015-2016’da hiçbir sohbete katılmadım. ByLock indirmedim. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum.”

"GELDİĞİMİZ YERİ UNUTMAMAK İÇİN HERKESE YARDIM EDİYORUZ"

Uğur Boral:

“2002’de Gençlerbirliği’ne transfer olduğumda bu yapı ile tanıştım. Sohbetlerde dini meseleler, peygamber efendimizin hayatı gibi şeyler konuşuluyordu. Biz futbolcular varoşlardan gelen insanlarız. Geldiğimiz yerleri unutmamak adına herkese yardım ediyoruz. Yanıma geldiklerinde ‘fakir çocuklar var et yemek istiyorlar’ dediklerinde cebimden çıkartıp bir koyun parası vermişliğim var. Bu yardımı herkese yapıyoruz. Sohbetlere Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Emre Belözoğlu, sık olmamakla birlikte Gökhan Gönül da gelirdi. Devlet okullarında okudum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum.

İsmail Şengül ve Ersin Gülener de suçlamaları kabul etmedi.

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