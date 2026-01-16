Habertürk
        Eski futbolcu Ümit Karan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

        Eski futbolcu Ümit Karan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, emniyet ve adli tıp işlemlerinin ardından TCK 188 kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Operasyonda toplam 18 şüpheli adliyeye çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 21:07 Güncelleme: 16.01.2026 - 21:07
        Ümit Karan hakkında tutulama talebi
        ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski oyuncu Ümit Karan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı. Operasyonda eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen şüphelilerden tahliller için kan ve saç örneği alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Ümit Karan, ‘TCK/188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız Olarak Satmak', 'Satışa Arz Etmek - Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        FOTO: İHA

