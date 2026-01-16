Habertürk
        Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

        Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan'ın da arasında bulduğu 13 şüpheli tutuklandı

        Giriş: 16.01.2026 - 21:07 Güncelleme: 16.01.2026 - 22:14
        Ümit Karan tutuklandı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İstanbul Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.

        Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz, Melis Sabah ve Nazlıcan Taşkın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Burak Doğan, Mert Ayaydın, Merve Duran, Bade Nogay ve Çağla Boz ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

        Hakimlik, Ümit Karan'ın da arasında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

        Şüpheli Ümit Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

        Bu arada, tutuklanması istenen şüpheli Nazlıcan Taşkın ise adliyedeki işlemleri sırasında hastaneye kaldırıldığı için hakimlik sorgusu yapılamadı. Şüphelinin, sorgusu hastanedeki işlemlerinin ardından yapılacağı öğrenildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

