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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, bazı tetkikler için bir kez daha hastaneye yatırıldı

Eski İtalya Başbakanı ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia (FI) partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin, Milano'da bir kez daha hastaneye kaldırıldığı, kendisine önceden planlanmış bazı tetkiklerin yapılacağı bildirildi.

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, bazı tetkikler için bir kez daha hastaneye yatırıldı
AA

San Raffaele Hastanesinde 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan 86 yaşındaki lider, bugün yeniden aynı hastaneye yatırıldı.

Berlusconi'nin doktorları Alberto Zangrillo ve Fabio Ciceri, basına yaptıkları açıklamada, "Başkan Berlusconi, hematolojik hastalığıyla alakalı önceden planlanmış bazı tetkiklerden geçmek üzere hastaneye kaldırılmıştır." ifadesini kullandı.

Basında çıkan haberlerde de Berlusconi'nin yoğun bakımda olmadığı ancak bu geceyi hastanede geçireceği ifade edildi.

Berlusconi'nin partisi Forza Italia'nın 2 numarası olan, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, liderin hastaneye yatmasının öngörülen bir kontrol süreci çerçevesinde olduğunu kaydetti.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon ittifakının ortaklarından Lig Partisi kaynakları, Lig lideri, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin, hastaneye kaldırılan Berlusconi ile telefon görüşmesi yaptığını ve iki liderin telefonda futbol üzerine şakalaştığını belirtti.

Berlusconi, bu yıl ilk kez 28-30 Mart'ta San Raffaele Hastanesine kontrol amaçlı yatmıştı. Ünlü liderin ikinci kez hastaneye yatışı ise çok daha uzun sürmüştü. 5 Nisan'da kardiyovasküler sorunlar sebebiyle hastaneye kaldırılan ve burada aynı zamanda kronik lösemi teşhisi konulan Berlusconi, 16 Nisan'a kadar yoğun bakımda olmak üzere 45 gün boyunca tedavi görmüş, 19 Mayıs'ta taburcu edilebilmişti.

İtalya'da "1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Fotoğraf: AP

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