İHA

Samsun'da Hüseyin Bükü (27), yeni boşandığı eşinin kardeşi tarafından silahla vuruldu.

Olay, Terme ilçesi Hüseyinmescit Mahallesi Karaboğaz mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Tevrat A., 4 yıldır evli olduğu ablasından 11 gün önce boşanan eski eniştesi Hüseyin Bükü'nün (27) evine giderek konuşmak için çağırdı.

Tevrat A., eski eniştesini arabasına bindirerek evden uzaklaştı. Eski enişte ve kayınbirader araçtan inerek konuşmaya başladı. Konuşup ayrıldıkları sırada aracından tabancasını alan Tevrat A., bir çocuk babası Hüseyin Bükü'ye silahlı saldırı düzenledi.

Tevrat A.

Bacaklarına 3 kurşun isabet eden Bükü kanlar içinde yere yığılırken, Tevrat A. olay yerinden kaçtı. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Bükü, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanan eski kayınbiraderinin kendisini konuşma bahanesiyle tuzak kurduğunu ve arkasından öldürmek için silahlı saldırı düzenlediğini iddia eden Hüseyin Bükü, şikâyetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.