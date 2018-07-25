Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, eski kocasından 2017 yılında boşanan Gül K., çocuklarının ve ailesinin ısrarı ile yeniden kocası İlhami K. ile nikahsız yaşamaya başladı. Ancak eski koca Gül K.’yı işe göndermedi, evden çıkmasına da izin vermedi.

İŞKENCE ETTİ



Bununla da yetinmeyen eski koca kendisini aldattığı iddiası ile Gül K.’yı darp etmeye başladı. ancak zanlı darp etmeye devam etti. Gül k.’yı yatağa bağlayan İlhami K. akılalmaz bir işkence yöntemine başvurdu. O sırada yaşları 5 ila 15 arasında değişen üç çocuk da evdeydi. annelerinin bağrışlarını duyunca yatak odasının kapısına geldiler. Ancak İlhami K. onları ‘bir şey yok çocuklar anneniz ile şakalaşıyoruz” diyerek uzaklaştırdı

“BENİ MAŞA İLE DAĞLADI”



Gül K., ifadesinde bu anları özetle şöyle anlattı:

“Birlikte yaşamaya başladıktan iki hafta sonra beni işe göndermemeye başladı. ondan ayrı olduğum dönemde başka erkeklerle birlikte olduğumu iddia ederek, beni sürekli darp etti. evden çıkmama izin vermedi.. Bir süre böyle devam ettikten sonra yine beni ağır şekilde darp etti. O gün çok kötü oldum, dışarı çıkamadım, bir gün sonra toparlanınca evden kaçıp annemlere gittim. Darp raporu aldım, suç duyurusunda bulundum. Ancak aradan birkaç gün geçtikten sonra ailem ve çocuklarım için şikayetimden vazgeçip tekrar eve döndüm. Birkaç gün sonra beni yine dövdü, ellerimden ve ayaklarımdan yatağa bağladı. Ocakta kızdırdığı maşa ile vücudumun farklı noktalarını dağladı. Bu durum 3-4 gün devam etti. Sesimin çıkmaması için ağzıma çorap sıkıştırdı ve hırka ile ağzımı bağladı. Bu haldeyken bana tecavüz etti. Bir fırsatını bulup kaçtım…İlhami’nin benden uzaklaştırılmasını talep ediyorum. beni darp eden, yakan, bana karşı hakaret ve tehditte bulunan eski kocamdan şikayetçiyim…”

PİŞKİN SAVUNMA



Gül K.’nın ihbarının ardından gözaltına alınan şüpheli İlhami K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı yaptığı savunma ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti. O ifade şöyle: “Yaralama eylemlerini ben yapmadım. eşimin evliyken başkaları ile birlikte olduğunu öğrendim. bu nedenle tartıştık. Beni aldattığını ailesine söyleyeceğimi belirttim. Evdeki maşayı ocakta kızdırdım ve bu maşa ile kendisini cezalandırmasını istedim. O da kızgın haldeki maşa ile kendisini yaktı. Serbest bırakılmayı talep ederim. ”

TUTUKLANDI



Ancak zanlının bu savunmasına itibar edilmedi. Maşayı silah olarak değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez zanlının “silahla yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Zanlı, tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konuldu.

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