Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, eski kocasından 2017 yılında boşanan Gül K., çocuklarının ve ailesinin ısrarı ile yeniden kocası İlhami K. ile nikahsız yaşamaya başladı. Ancak eski koca Gül K.’yı işe göndermedi, evden çıkmasına da izin vermedi.
İŞKENCE ETTİ
Bununla da yetinmeyen eski koca kendisini aldattığı iddiası ile Gül K.’yı darp etmeye başladı. ancak zanlı darp etmeye devam etti. Gül k.’yı yatağa bağlayan İlhami K. akılalmaz bir işkence yöntemine başvurdu. O sırada yaşları 5 ila 15 arasında değişen üç çocuk da evdeydi. annelerinin bağrışlarını duyunca yatak odasının kapısına geldiler. Ancak İlhami K. onları ‘bir şey yok çocuklar anneniz ile şakalaşıyoruz” diyerek uzaklaştırdı
“BENİ MAŞA İLE DAĞLADI”
Gül K., ifadesinde bu anları özetle şöyle anlattı:
“Birlikte yaşamaya başladıktan iki hafta sonra beni işe göndermemeye başladı. ondan ayrı olduğum dönemde başka erkeklerle birlikte olduğumu iddia ederek, beni sürekli darp etti. evden çıkmama izin vermedi.. Bir süre böyle devam ettikten sonra yine beni ağır şekilde darp etti. O gün çok kötü oldum, dışarı çıkamadım, bir gün sonra toparlanınca evden kaçıp annemlere gittim. Darp raporu aldım, suç duyurusunda bulundum. Ancak aradan birkaç gün geçtikten sonra ailem ve çocuklarım için şikayetimden vazgeçip tekrar eve döndüm. Birkaç gün sonra beni yine dövdü, ellerimden ve ayaklarımdan yatağa bağladı. Ocakta kızdırdığı maşa ile vücudumun farklı noktalarını dağladı. Bu durum 3-4 gün devam etti. Sesimin çıkmaması için ağzıma çorap sıkıştırdı ve hırka ile ağzımı bağladı. Bu haldeyken bana tecavüz etti. Bir fırsatını bulup kaçtım…İlhami’nin benden uzaklaştırılmasını talep ediyorum. beni darp eden, yakan, bana karşı hakaret ve tehditte bulunan eski kocamdan şikayetçiyim…”
PİŞKİN SAVUNMA
Gül K.’nın ihbarının ardından gözaltına alınan şüpheli İlhami K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı yaptığı savunma ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti. O ifade şöyle: “Yaralama eylemlerini ben yapmadım. eşimin evliyken başkaları ile birlikte olduğunu öğrendim. bu nedenle tartıştık. Beni aldattığını ailesine söyleyeceğimi belirttim. Evdeki maşayı ocakta kızdırdım ve bu maşa ile kendisini cezalandırmasını istedim. O da kızgın haldeki maşa ile kendisini yaktı. Serbest bırakılmayı talep ederim. ”
TUTUKLANDI
Ancak zanlının bu savunmasına itibar edilmedi. Maşayı silah olarak değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez zanlının “silahla yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Zanlı, tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne konuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.