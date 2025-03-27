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        Haberler Gündem İstanbul Eski koca katliamı: 3 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eski koca katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Avcılar'da taksi şoförlüğü yapan adam yıllar önce boşandığı eşinin iddiaya göre nişanlandığını duyunca öfkeden çıldırdı. Kadının evine gidip hem onu hem de eski kayınvalidesini hayattan kopardı, baldızını da yaraladı. Son mermiyi de kendine sıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 20:20 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:20
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        Eski koca katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Avcılar'da taksi şoförlüğü yapan adam yıllar önce boşandığı eşinin iddiaya göre nişanlandığını duyunca öfkeden çıldırdı.

        Kadının evine gidip hem onu hem de eski kayınvalidesini hayattan kopardı, baldızını da yaraladı. Son mermiyi de kendine sıktı.

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