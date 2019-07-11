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HaberlerGündemSon dakika... Eski kocasını ihbar etti, bahçeden ceset parçaları çıktı!

Eski kocasını ihbar etti, bahçeden ceset parçaları çıktı!

DHA

Kırıkkale'de, bir kadın, eski eşinin bir kişiyi öldürüp oturduğu evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polisin nezaretinde bahçede yapılan kazıda bir erkek cesedi bulundu

kırıkkale cinayet

Kent merkezi Yuva Mahallesi'nde oturan yabancı uyruklu bir kadın, polisi arayıp, eski eşinin bir kişiyi öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, evin bahçesinde kepçeyle arama çalışması başlattı. DHA'nın haberine göre; yapılan kazı sonucunda bahçede gömülü erkek cesedi bulundu.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı ihbar eden kadının eşi ve öldürülen kişinin de yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

 

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