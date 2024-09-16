Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
İstanbul'da eski milli kürekçi Emre Başkan'ın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, bilirkişi raporunda "tam kusurlu" çıktı. Sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Aile, karara tepki gösterdi. Habertürk Muhabiri Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberi...
Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" bulunan sürücü serbest bırakıldı.
Kaza, 6 Temmuz 2024 tarihinde Pendik Çınardere Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Kürek Milli Takımı sporcusu 28 yaşındaki Emre Başkan ile arkasında oturan Berkay Y. motosikletle seyir halindeydi. Otomobil sürücüsü Doğan T. ise makas atarak ilerlediği yolda hızla motosikletlilere çarptı. Emre Başkan kazada hayatını kaybederken Berkay T. ağır yaralandı.
Otomobil sürücüsü Doğan T. ise gözaltına alındı. Doğan T. adli kontrol tedbiriyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik de şüphelinin 2 ay süreyle ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Başkan ailesi karara tepki gösterdi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ASLİ KUSURLU MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KUSURSUZ BULUNDU
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı.
Rapora göre, otomobil sürücüsü "asli kusurlu", motosiklet sürücüsü ise "kusursuz" bulundu. Aile avukatları bu raporun ardından sürücünün serbest bırakılması kararına itiraz etti ancak savcılık itirazı reddetti.
"BAŞKA EMRELERİN CANI YANMASIN"
Habertürk'e konuşan baba Sinan Başkan, evlat yetiştirmenin kolay olmadığını vurgulayarak "Evladım hayatını kaybedeli 70 gün oluyor. MOBESE kameralarında kesin hatalı olduğu net ve açık şekilde belirgin, bilirkişi raporu da belli fakat hala elini kolunu sallayarak geziyor evladımın ölümüne sebep olan kişi. Lütfen adalet istiyoruz. Bu kişinin tutuklanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
Adaletin tecelli etmesini aile olarak istediklerini belirten Sinan Başkan, "Eğer Türk adaleti gerçekten adaleti sağlayacaksa bu tür insanların bir an önce tutuklanması gerekiyor. Başka Emrelerin canı yanmasın. Benim oğlumun adı Emreydi. Üzüntümüzü ancak bunlarla dile getirebiliyoruz. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin" ifadelerini kullandı.
Konuşmakta zorlanan anne Pınar Başkan ise "Oğlumun ölümüne sebep olan şahsın tutuklanmasını istiyorum" dedi.
Abla Ümmü Gülsüm Alkan ise "Bu kişi 100-150 metre sonra duruyor. Hatta lastiği patladığı için mi duruyor onu bile bilmiyorum. Ben cezası neyse çekmesini istiyorum" diye konuştu.
"BU DURUM BİZE GÖRE BİR KAZA DEĞİL RESMEN CİNAYET"
Avukat Emine Ece Ekmekçi otomobil sürücüsünün makas atarak bir kişinin ölümüne bir kişinin de ağır yaralanmasına neden olduğunu belirterek "Bu bir kaza değil, resmen cinayet. Dosyada alınan bilirkişi raporunda da şüphelinin tamamen kusurlu olduğu tespit edilmiş durumda. Buna rağmen şu an tutuksuz şekilde yargılanıyor olması bizce hakkaniyetli bir durum değil. Şüpheliye sadece 2 ay süreyle bir adli kontrol kararı verildi. Bu da zaten ev hapsi şeklindeydi. Bu karar da son bulmuş durumda. Şu an serbest şekilde dolaşabilmekte. Acılı ailesinin ne acısı dinmekte ne de vicdanları soğumakta. Biz şüphelinin tutuklu şekilde yargılanmasını adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.
Avukat Büşra Öztekin ise şöyle konuştu:
"Maalesef şüpheli makas atarak 28 yaşındaki bir gencin ölümüne bir gencin de yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Makas atarak seyir etmesi normal taksiri değil bilinçli taksir sonucunu vermektedir. Bilinçli taksirle bir ölüme sebebiyet söz konusuyken şüpheliye yalnızca 2 ay ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. Şüphelinin tutuklanmaması aileyi oldukça üzmüştür ve tutuklanmamış olması kabul edilebilir nitelikte değildir."