Eski nişanlısı katletti! Olay, İstanbul'da meydana geldi. Yine ayrılığı hazmedemeyen bir cani ve yine bir kadın cinayeti. 28 yaşındaki Bahar, ayrıldığı eski nişanlısı tarafından pusuya düşürüldü. Katil, genç kadını önce sırtından vurdu, sonra sırtüstü çevirip gözünün içine bakarak 4 kurşun daha sıktı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Habertürk Giriş: 16.05.2024 - 23:16 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:16 facebook

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