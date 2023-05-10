Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'daki Yüksek Mahkeme önünde paramiliter yetkililer tarafından gözaltına alındı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı
BBC TÜRKÇE
İmran Han Reuters
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, başkent İslamabad'da Yüksek Mahkeme önünde tutuklandı. Yolsuzlukla suçlanan Han, çağrıldığı duruşmaya katılmak için mahkemeye gitmişti.

Hakkındaki suçlamaların "siyasi" olduğunu söyleyen Han, mahkemede kefaletle karşılığı tutuksuz yargılanmasını talep edecekti.

Sosyal medyada, zırhlı araçlardan çıkan paramiliter güçlerin Han'ı tutukladıkları sırada çekilmiş görüntüler yayımlandı.

Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi'nin yetkilileri, destekçilerine sokaklara dökülme çağrısı yaptı.

Başkent İslamabad'da polis, dörtten fazla kişinin bir araya gelmesini kısıtladı.

Han, geçen yıl Nisan ayında Meclis'te yapılan güven oylamasını kaybetmişti.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, başbakan seçilmişti.

Başbakan olduğu 2018-2022 yılları arasında, yabancı devlet görevlileri tarafından verilen resmi hediyeleri satmakla suçlanan ve suçlamaları reddeden Han ise erken seçim yapılması gerektiğini söylüyor.

Han, Mart ayında da mahkemeye çağrılmış ancak İslamabad'da güvenlik güçleri ve eski başbakanın destekçileri arasında çatışma çıkmıştı.

Olaylar üzerine duruşma ertelenmiş ve eski başbakanın evine dönmesine izin verilmişti.

Han, hükümet erken seçime gitmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı. Han, Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu yaralanmıştı.

Han önceki gün Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in "kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğunu" iddia etmişti.

Pakistan ordusundan dün yapılan açıklamada, Han'ın iddiaları "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ernesto Che Guevara'yı yakalayan Bolivyalı general öldü
BBC Ernesto Che Guevara'yı yakalayan Bolivyalı general ...
Texas’ta AVM'de 8 kişiyi öldüren saldırganın aşırı sağcı gruplarla bağları araştırılıyor
BBC Texas’ta AVM'de 8 kişiyi öldüren saldırganın aşırı ...
İklim değişikliği: Vietnam'da 44,1 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı
BBC İklim değişikliği: Vietnam'da 44,1 dereceyle sıcaklık ...
ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırıda en az 8 kişi öldürüldü
BBC ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırıda ...
Fotoğraflarla: Kral Charles'ın taç giyme töreni
BBC Fotoğraflarla: Kral Charles'ın taç giyme töreni
Kral Charles'ın taç giyme töreni protestosunda monarşi karşıtı grubun başkanı gözaltına alındı
BBC Kral Charles'ın taç giyme töreni protestosunda ...
Trump ifadesinde, kendisini tecavüzle suçlayan yazar E. Jean Carroll'ı eski eşiyle karıştırdı
BBC Trump ifadesinde, kendisini tecavüzle suçlayan yazar ...
BM: Sudan'da 13 milyon dolarlık gıda yardımı yağmalandı
BBC BM: Sudan'da 13 milyon dolarlık gıda yardımı ...
İngiltere'de kısmi yerel seçimler: İktidardaki Muhafazakar Parti hayal kırıklığı yaşıyor, İşçi Partisi memnun
BBC İngiltere'de kısmi yerel seçimler: İktidardaki ...
Sırbistan'da bir silahlı saldırı daha: En az 8 kişi öldürüldü
BBC Sırbistan'da bir silahlı saldırı daha: En az 8 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.