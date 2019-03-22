- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Olay, Muratpaşa ilçesi'nde 2 Ocak 2018 tarihinde meydana geldi. Osman Çıkan, bir süre önce ayrıldığı Asuman Bolat'ı yeniden görüşmek için sık sık telefonla aramaya başladı. DHA'nın haberine göre, Çıkan'ın ısrarından rahatsız olan Bolat, durumu eski eşinden olan kızı Ö.K.'nin arkadaşları Tuğra Uysal ve Can Yavşanlı'ya anlattı.
Bunun üzerine Uysal ve Yavşanlı, olay günü Asuman Bolat'ın evine geldi. Eve, bir süre sonra Osman Çıkan da geldi. Çıkan'ın yeniden bir araya gelmek istediğini söylediği Bolat bu teklifi geri çevirince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Can Yavşanlı ve Tuğra Uysal, Osman Çıkan'ı evden uzaklaştırmak istedi. Ancak Çıkan, boğazını sıktığı Uysal'a vurmaya başladı. Bu sırada Yavşanlı da Osman Çıkan'ı boynundan tutarak itti. Yere düşen Çıkan, yaşamını yitirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuğra Uysal, Can Yavşanlı, Asuman Bolat ile olay sırasında evde olan kızı Ö.K. ile kadının komşusu N.D.'yi gözaltına aldı. Uysal, Yavşanlı ve Bolat 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan tutuklanırken, Ö.K. ile N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
25'ER YIL HAPİS
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Tuğra Uysal, Can Yavşanlı ve Asuman Bolat ile Osman Çıkan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıkların, 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan değil, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Son sözleri sorulan sanıklar cinayet işlemediklerini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Tuğra Uysal, Can Yavşanlı ve Asuman Bolat'a önce ömür boyu hapis verdi. Ardından takdir indirimi uygulayan heyet, üç sanığı da 25'er yıl hapisle cezalandırdı. N.D. ve Ö.K. ise beraat etti.
Duruşma sonunda sanık yakınları verilen karara tepki gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.