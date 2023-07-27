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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski sevgilisi iş yerini bastı: Silah tutukluk yapmasa ölmüştüm

        Eski sevgilisi, oğlu ve yeğeni ile iş yerini bastı: Silah tutukluk yapmasa; ölmüştüm

        Adana'da emlakçı kadının ofisini bastığı öne süren eski sevgilisi, oğlu ve yeğeni kadını darp edip tabancayla vurup yaraladı. Olaydan silah tutukluk yapınca yaralı kurtulan kadın yaşadıklarını anlatırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden tabancayı kullanan tutuklandı, eski sevgilinin de aralarında olduğu 3 kişi serbest kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:40
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        Adana'da gayrimenkul danışmanı Kadir T. (52), oğlu ve yeğeni ile barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisi Özlem Hüküm'ün (37) iş yerini bastı. Çıkan arbedede Kadir T.'nin yeğeni Serdal T. (36), Hüküm'ü tabancayla kolu ve bacaklarından vurdu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Hüküm, "Serdal, silahı çekti. Tutukluk yapınca kendimi korumak için ittim. Silah tutukluk yapmasa; belki de ölmüştüm" dedi.

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        Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Özlem Hüküm, 2019 yılından bu yana arkadaş olduğu meslektaşı Kadir T. ile bir süre önce sevgili oldu.

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        Kadir T., iddiaya göre, ortak iş de yaptığı Hüküm'e psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayıp, birlikte kazandıkları paradan az pay vermeye başladı.

        Bunun üzerine Hüküm, daha önce şikayetçi olduğu Kadir T.'den ayrılmak istedi. Kadir T., bu durumu kabullenemeyince kadını sürekli tehdit edip, kararından dönmesi için zorladı ancak olumsuz yanıt aldı.

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        SİLAH TUTUKLUK YAPTI

        Kadir T., 25 Temmuz saat 16.00 sıralarında oğlu Armağan T. (33) ve yeğeni Serdal T. ile Hüküm'ün iş yerini bastı. Şüpheliler, Hüküm ile oğlu R.K. ve çalışanlarını darbedip, iş yerine de zarar verdi.

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        Kavganın büyümesi üzerine R.K. ile diğer çalışanlar da karşı grubu darbetti. Arbede sırasında Serdal K., belinden çıkardığı tabancayı Hüküm'e doğrultup, tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Tabancayı yeniden dolduran Serdal K., başını korumaya çalışan Hüküm'ü kolundan ve bacaklarından vurdu. Şüpheliler, olay yerinden motosiklet ve otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        İlk müdahalesi yapılan Hüküm, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hüküm'ün bacağına isabet eden kurşunlardan biri ameliyatla çıkarılıp, taburcu edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına aldı.

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        'YARDIM ETMEK İSTEYENLERİ YANIMA YAKLAŞTIRMADI'

        Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Özlem Hüküm, "Ondan kurtulmak istiyordum. Beni defalarca ölümle tehdit ettiler. Serdal, silahı çekti. Tutukluk yapınca kendimi korumak için onları ittim ancak tekme atıp, yere düşürdüler. 3 el ateş etti, kanlar içinde kaldım. O sırada Armağan T., yardım etmek isteyenleri de yanıma yaklaştırmıyordu. Kablolarla bacaklarımı bağlayıp, turnike yaptım. Silah tutukluk yapmasa; belki de ölmüştüm. Verilmiş sadakam varmış" dedi.

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        'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

        Tekrar birliktelik isteğine olumsuz yanıt verdiğini belirten Hüküm, "Daha önce de ayrılıp, barıştık. Her seferinde tehditleriyle yeniden bir araya geldik. Çocuklarıma zarar vermesin diye her şeye göz yumdum.

        Sevdiğini söylüyor ancak bir insan sevdiğini öldürmek istemez. Onların hak ettikleri cezayı almalarını, salıverilmemelerini istiyorum. Çünkü bıraktığı yerden devam edecekler. Ölmek istemiyorum. Artık kadınların ölmesini istemiyorum" diye konuştu.

        Emniyete götürülen şüphelilerden Kadir T., Hüküm'den alacağı olduğunu, konuyu konuşmak için iş yerine gittiğinde saldırıya uğradıklarını, Serdal K.'nin de kendilerini korumak için tabancayla ateş açtığını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Serdal T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

        Adana’da emlakçı kadının ofisini bastığı öne süren eski sevgilisi, oğlu ve yeğeni kadını darp edip tabancayla vurup yaraladı. Olaydan silah tutukluk yapınca yaralı kurtulan kadın yaşadıklarını anlatırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden tabancayı kullanan tutuklandı, eski sevgilinin de aralarında olduğu 3 kişi serbest kaldı

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