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Eski sevgilisi, otomobilini denize atmıştı... O kadın yaşadıklarını anlattı

İstanbul Kireçburnu sahilinde ekim ayında T.K. adlı kişi, ayrıldığı kız arkadaşının krediyle aldığı aracını denize itmiş. Aracın fotoğrafını da çekip genç kadına göndermişti. İşte o aracın sahibi S.K. yaşadıklarını Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk'e anlattı. Genç kadın halen kredisini ödediği otomobilinden olduğu yetmezmiş gibi tehdit edildiğini söyledi.

26.11.2018 - 17:06 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk'ün haberine göre S.K. (33) adlı kadın, yeni aldığı otomobilin kullanması için erkek arkadaşı T.K.'ya verdi. Ancak çift bir süre sonra ayrıldı ve genç kadın aracını geri alamadı. Geçen ekim ayında ise eski sevgilisi, genç kadını şoke eden bir hareket yaptı. Sarıyer Kireçburnu'na gelen T.K., aracı park edip aşağı indi. Ardından çevredeki bir kişiden aracın videosunu çekmesini istedi. Vatandaş çekim yaparken T.K., aracı boşa aldı ve denize itti. Genç adam daha sonra eski sevgilisi S.K.'ya denzdeki otomobilin fotoğraflarını attı.



"KARAKOLA GİTTİM AMA O BİR SAAT İÇERİSİNDE ARACI ATTI"

Yaşadığı olay nedeniyle mağdur olan S.K. "Ona emaneten verdim kullanması için. Sonrasında da bu ayrılacağımız zamana yakın da aracımı geri istedim. 20 gün kadar falan uğraştım. Beni tehdit etti, 'aracını işte denize atarım, uçurumdan aşağı atarım, benden ayrılırsan seni öldürürüm' gibi. Karakola gittim, bırakmayacağını söyleyince. karakolda ifadem alındı ama emanet verdiğim için de benimle ilgilenmediler çok fazla, aracı bağlamayacaklarını söylediler, o bir saat içerisinde de arabayı denize attı" dedi.

"KREDİ BORCUNU HÂLÂ ÖDÜYOR"

Kullanılamaz hale gelen otomobilin kredi borcunu halen ödeyen S.K., zararını kasko şirketinin de karşılamadığını söyledi. Genç kadın "Kasko kasten atıldığı için aracın parasını vermiyor. Bu adam elini kolunu sallayarak geziyor, mağdurmuş gibi sadece ifade verip çıktı, sonrasında hiçbir şey yapılmadı" diye konuştu.

"BOŞ MEZAR GÖRÜNTÜSÜYLE TEHDİT EDİYOR"

Olaydan sonra T.K. hakkında şikayetçi olan S.K. "Koruma kararı aldırttım ama İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nin yaptığı bir hata yüzünden koruma kararımın da geçersiz olduğunu öğrendim. Koruma kararlarında 4 aylık, 6 aylık diye belli süreler olması gerekiyormuş. Fakat benim koruma kararımda böyle bir süre belirtilmiyor. Süresiz koruma kararları da geçersiz oluyormuş. Şu an hiç bir korumam yok. Yine tehdit mesajları alıyorum. Boş mezarlık videosu çekip bana atmış. Arabayı denize atan bir insan bana da herşeyi yapabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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