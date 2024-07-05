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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski sevgilisini ezmek istedi, uçuruma düştü | Son dakika haberleri

        Eski sevgilisini ezmek istedi, uçuruma düştü

        Nevşehir'de eski sevgilisinin ve arkadaşının üzerine kamyon süren bir kişi uçuruma düştü, aracından inerek kayıplara karıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 01:43 Güncelleme: 05.07.2024 - 01:51
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        Nevşehir'de arkadaşı ile yol kenarında oturan eski sevgilisinin üzerine kamyonetini sürdüğü iddia edilen kişi uçuruma düşen aracını terk edip kaçtı.

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        İddiaya göre, Nevşehir Kalesi yakınlarında kenti yüksekten gören yol kenarına otomobilini park eden kimliği öğrenilemeyen kadın, beraberindeki kadın arkadaşıyla aracının yanına kurdukları kamp sandalyesinde oturmaya başladı.

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        Bir süre sonra kamyonetiyle alana gelen H.T, iki kadının üzerine aracını sürdü.

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        H.T. kullandığı kamyonetle eski sevgilisine ait otomobile çarptı, daha sonra kamyonet uçuruma savruldu.

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        Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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        Yapılan incelemede H.T'nin kamyoneti terk ederek olay yerinden kaçtığı belirlendi.

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        Uçurum kenarında kalan aracın risk oluşturmaması için Nevşehir Kalesi'ne çıkan yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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        Ekiplerin çalışmasıyla kamyonet bulunduğu yerden çıkarılırken, şüpheli H.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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