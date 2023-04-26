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Eski Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in yeni işi belli oldu

Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Harvard Üniversitesi bünyesine katıldığını açıkladı.

Eski Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in yeni işi belli oldu
HABERTURK.COM

37 yaşında Yeni Zelanda'nın Başbakanı olan ve en genç başbakan olarak tarihe geçen Jacinda Ardern daha fazla enerjisinin kalmadığını belirterek istifa etmiş tüm dünyayı şaşırtmıştı.

Ardern Çarşamba sabahı yaptığı Instagram paylaşımında, Harvard Üniversitesi'ne katıldığını ve kurumun bünyesine katılmaktan 'inanılmaz onur duyduğunu' açıkladı.

Jacinda Ardern açıklamasında "Harvard Üniversitesi'ne katılmaktan inanılmaz onur duyuyorum. Bu bana yalnızca deneyimlerimi başkalarıyla paylaşma fırsatı vermekle kalmayacak, aynı zamanda bana öğrenme şansı da verecek. Liderler olarak düşünmek için genellikle çok az zamanımız olur, ancak yeni nesilin liderlerini doğru bir şekilde destekleyebilmemiz için düşünmek çok önemlidir" diye konuştu.

Kennedy School Dekanı Douglas Elmendorf ise basın açıklamasında "Jacinda Ardern dünyaya güçlü ve empati dolu bir siyasi liderlik sergiledi. Ülkesinin de ötesinde her yerden insanın saygısını kazandı ve öğrencilerimiz için önemli içgörüler getirecek, her düzeydeki liderlerin karşı karşıya olduğu kamu politikası hakkında hayati konuşmalar üretecek" diye konuştu.

Hukuk fakültesinde online ekstremizm üzerine çalışacak olan Ardern, Kennedy School'da ise liderlik ve yönetişim becerilerini geliştirme konusunda öğrencilere danışmanlık yapacak.

Okulun Kamu Liderliği Merkezi'nde Hauser lideri olarak görev yapacak olan Ardern, görevi gereği kampüsteki zamanlarını öğrencilere danışmanlık yapacak ve akademik yıl boyunca öğretim üyeleriyle etkileşim kuracak, araştırmalar yürütecek.

Ardern, Christchurch saldırısı sonrasındaki tavrıyla t&uuml;m d&uuml;nyanın takdirini kazanmıştı. G&ouml;rsel: Associated Press
Ardern, Christchurch saldırısı sonrasındaki tavrıyla tüm dünyanın takdirini kazanmıştı. Görsel: Associated Press

ENERJİSİNİN KALMADIĞINI SÖYLEYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 19 Ocak'ta televizyonda yaptığı açıklamada, "6 zorlu yıldır" sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat'ta bırakacağını söylemişti.

Ardern, ülkede 14 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde yarışmayacağını, İşçi Partisi liderliğinden de ayrılacağını ifade etmişti. Ardern, bu iş için artık enerjisinin kalmadığını hissettiğini ve kalırsa Yeni Zelanda'ya zarar vereceğini düşündüğü için bu kararı aldığını vurgulamıştı.

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern'in görevinden ayrılacağını duyurmasının ardından başbakanlık koltuğuna tek aday olan Eğitim ve Polis Bakanı Chris Hipkins'in oturmuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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