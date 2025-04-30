Eskişehir'de 44 bin dekar modern sistemle sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 44 bin 30 dekarlık tarım arazisinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak "Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması" projesinin sürdüğünü bildirdi.

Balta, projenin tamamlanmasıyla Eskişehir'in Kayakent, Çakmak ve Gümüşkonak mahalleleri ile Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Türktaciri, Tüfekçioğlu, Özyurt ve Kabak mahallelerinde sulama yapılacağını belirtti.

Yatırımla birlikte bölgede sulu tarıma geçileceğini kaydeden Balta, "Dekar başına yaklaşık 11 bin lira gelir artışı, ülke ekonomisine 2025 fiyatlarıyla yıllık 485 milyon lira katkı ve 9 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Balta, projedeki kaynak suyu Gökpınar Barajı olan sistem kapsamında, 105 bin metre yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), 55 bin metre cam elyaf takviyeli plastik (CTP) ve 7 bin metre çelik olmak üzere toplam 167 bin metrelik boru hattı planlandığını vurguladı.

Bugüne kadar 39 bin metre HDPE, 30 bin 75 metre CTP ve 3 bin 225 metre çelik boru döşendiğini aktaran Balta, toplamda 72 bin 300 metrelik boru imalatının tamamlandığını kaydetti.