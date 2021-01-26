Eskişehir'de arazide unutulmuş donmak üzere 3 kuzu ile kanadı kırık şahini jandarma kurtardı

AA

İnönü Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında arazide araç ışığından gözleri parlayan hayvanları fark etti.

Soğuktan donmak üzere olan bir haftalık 3 kuzunun, Dutluca Mahallesi'nden S.A'ya ait olduğu belirlendi.

S.A'nın hayvanlarını ağılından yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki meraya çıkardığı ve hava kararmadan döndüğü, kuzularının kaybolduğunu ise fark etmediği anlaşıldı.

Kuzular, sahibine teslim edildi.

Çifteler Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Eminekin Mahallesi'nde devriye sırasında arazide gördükleri ayağı ve kanadı kırık şahini Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ederek tedavisine başlanmasını sağladı.