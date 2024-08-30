Eskişehir'de ev yangını: 2 kedi öldü
Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken dairedeki 2 kedi öldü
Eskişehir Odunpazarı'nda apartman dairesinde çıkan yangında 2 kedi kurtarılamadı.
Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki apartmanın 5. katında Barış S'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Bina, polis tarafından önlem olarak boşaltılırken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
2 KEDİ ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; yangından zarar gören dairedeki 2 kedi, veteriner hekimin müdahalesine karşın kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.