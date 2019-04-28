Eskişehir´de, geçen 14 Nisan'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle Ankara karayolu üzerinde trafik polisi aracı ve gelin arabasın da olduğu 8 araç zincirleme kaza yaptı.





Kazada ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil Budak, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde yarın resmi uğurlama töreni yapılacak olan şehit Halil Budak´ın cenazesinin memleketi Kütahya´nın Ağaçköy mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.