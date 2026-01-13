Eskişehir'de midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Narkotik ekipleri, kent girişinde durdurdukları araçtaki yabancı uyruklu S.A.'yı gözaltına aldı. Hastanedeki kontrolde midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu belirlenen şüphelinin kapsülleri operasyonla çıkarıldı. Tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulamasında şüpheli bir aracı durdurdu.
Araç içerisindeki yabancı uyruklu S.A'nın (25) durumundan şüphelenen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Hastane kontrolüne götürülen S.A'nın midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi.
Operasyonla midesindeki kapsüller çıkarılan S.A, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
FOTO: İHA