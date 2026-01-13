Habertürk
Habertürk
        Eskişehir'de midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı

        Narkotik ekipleri, kent girişinde durdurdukları araçtaki yabancı uyruklu S.A.'yı gözaltına aldı. Hastanedeki kontrolde midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu belirlenen şüphelinin kapsülleri operasyonla çıkarıldı. Tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 22:21 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:21
        Midesinde 44 kapsül yakalandı
        Eskişehir'de, midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu olduğu belirlenen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulamasında şüpheli bir aracı durdurdu.

        Araç içerisindeki yabancı uyruklu S.A'nın (25) durumundan şüphelenen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Hastane kontrolüne götürülen S.A'nın midesinde 44 kapsül sentetik uyuşturucu olduğu belirlendi.

        Operasyonla midesindeki kapsüller çıkarılan S.A, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        FOTO: İHA

        #Eskişehir
        #uyuşturucu operasyonu
