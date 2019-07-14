Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini söyledi.

"O kanlı gecede yitirdiğimiz 251 şehidimize ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, tüm kahraman gazilerimize sağlıkla uzun ömürler diliyorum." diyen Çakacak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, dünya siyasi tarihinin ve Türk tarihinin kaydettiği en alçak, en hain, en zalim darbe ve işgal girişimidir. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimini bütün unsurlarıyla püskürten bu aziz milletin bir evladı olmaktan büyük onur duyuyorum. Türk milletinin bayrağına, milli birliğine, kardeşçe ve demokrasi içinde yaşama iradesine kasteden, devletimizi bölmek, toprağımızı işgal etmek isteyen maalesef asker kılığına bürünmüş FETÖ mensubu hainlerin kalkıştığı o kanlı darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Acılarımız o günkü gibi taze, duygularımız o günkü gibi coşkulu. Ülkemizin birlik ve beraberliği için kararlılığımız ve duruşumuz ise o geceki kadar dipdiri."

"ŞANLI TARİHİMİZİN ALTIN SAYFALARI ZAFERLERLE DOLU"

15 Temmuz 2016'da Türk milletinin değerli evlatlarının, evlerine bir daha geri dönmemek üzere yola çıktığını ve meydanlara indiğini dile getiren Çakacak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler tarihte 16 büyük devlet kurmuş bir medeniyetin mensuplarıyız. Türk milleti devlet geleneğine sahiptir, kabile değildir. Bu ülke ne zaman zorda kalmışsa, milletimiz devletine sahip çıkmasını da bilmiştir. Bunu Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda imkansızlık ve yokluklar içerisinde yedi düvele karşı mücadelesiyle bütün dünyaya göstermiştir. Şanlı tarihimizin altın sayfaları zaferlerle doludur. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin üzerine çöken o kara geceyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimiz demokrasi zaferine çevirmiş, emperyalist devletlerin yerli iş birlikçileri FETÖ mensubu hainlerin kullandığı tanklarına, uçaklarına, helikopterlerine ellerinde sadece Türk bayraklarıyla 'dur' demiştir."

Vali Çakacak, 15 Temmuz gecesinin, milletin gösterdiği cesaret, dirayet, dik duruş ve kararlılığın her türlü değerin üzerinde olduğuna işaret ederek, "Şunu da bilmeliyiz ki 15 Temmuz Türk milletinin yaşadığı saldırıların ne ilki ne de sonuncusudur. Selçuklu'dan cumhuriyete, bin yıldır bu topraklardaki varlığımızı hazmedemeyen iç ve dış güçlerin saldırıları devam ediyor ve edecektir. Ancak bütün bu saldırılar karşısında milletimizin duruşu her zaman nettir. Milletimiz, kendisini hedef alan her türlü terör, darbe ve işgal girişimine karşı birlik ve bütünlük içerisinde cevap verecektir." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunan programa, şehit aileleri ve gaziler, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Muharip Hava Kuvvet Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, kamu kurum müdürleri katıldı.