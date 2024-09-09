Eskişehir'de "Uluslararası Model Uçak Yarışması"

Eskişehir'de Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Eskişehir Havacılık Spor Kulübü (ESHAVK) ortaklığında "Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası" düzenlendi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası"na 4 farklı ülkeden toplam 27 sporcunun katıldı.

9 TAKIM MÜCADELE ETTİ

Şampiyonada, toplam 9 takım mücadele etti. 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen şampiyonada sporcular, bireysel ve takım olarak dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet etti.