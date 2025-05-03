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        Haberler Gündem Çevre Eskişehir'de Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu düzenlendi

        Eskişehir'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:08 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:08
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        Eskişehir'de Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu
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        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen "Yunus Emre Hoşgörü Bisiklet Turu" etkinliğine, 14-29 yaş aralığındaki 50 sporcu katıldı.

        Sporcular, Yunus Emre'nin hoşgörü, barış ve kardeşlik mesajlarını hatırlatmak amacıyla, Vilayet Meydanı'ndan başlayıp Ulus Anıtı güzergahı üzerinden Dede Korkut Parkı'na doğru pedal çevirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tepebaşı Gençlik Merkezi Müdürü Şenol Cirit, yaptığı açıklamada, etkinlikte sadece pedallara değil, gönüllere de yön verileceğini belirtti.

        Yunus Emre'nin sevgisi, hoşgörüsü ve muhabbetinin izinden gideceklerini bildiren Cirit, "Günümüzde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bizler de Yunus Emre'nin birliğini ve beraberliğini bu bisiklet turumuzla birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Hem spor yapıp farkındalık yaratacağız hem de Yunus Emre'nin sevgisini ve hoşgörüsünü alacağız" dedi.

        Etkinliğe katılan sporculardan Mehmet Emin Çelebi ise bu sene ikincisi düzenlenen bisiklet turuna ilk defa katıldığına değinerek, "Bisiklet kullanmak çok güzel. Kaskımızı, eldivenlerimizi takalım, koruyucu yeleğimizi giyelim" diye konuştu.

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