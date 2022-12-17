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6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümüne soruşturma; amca ve halası gözaltında (4)

DHA

6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümüne soruşturma; amca ve halası gözaltında (4)


AMCA VE HALA TUTUKLANDI
Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli görülen ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Sezer Tiftik ile halası Deniz Tiftik, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. Burada yeniden ifadeleri alınan Sezer Tiftik, aile arasında çıkan kavga nedeniyle `silahlı tehdit´ suçundan, Deniz Tiftik ise `çocuğa karşı eziyet´ suçundan tutuklandı.
'O BENİM KANIM, CİĞERİM, ÖYLE BİR ŞEY OLMASINA İZİN VERMEM'
Eskişehir Yunus Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirilen amca Sezer Tiftik, suçlamaları kabul etmezken, kendisini görüntüleyen gazetelere, "Kesinlikle yeğenimin ölümüyle bir alakam yok. O benim kanım, ciğerim. Öyle bir şey olmasına izin vermem. Yıllardır evden uzağım zaten" dedi.
'EZİYET DİYE BİR ŞEY YOK'
Hala Deniz Tiftik ise Elif Nur´un yeğeni olduğunu belirterek, "Hiçbir şey yapmadım, onlar benim öz yeğenlerim. Eziyet diye bir şey yok" diyerek ağladı. Tutuklanan Deniz ve Sezer Tiftik, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN
2022-12-17 00:30:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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