6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli ölümüne soruşturma; amca ve halası gözaltında (4)



AMCA VE HALA TUTUKLANDI

Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur'un şüpheli görülen ölümü üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Sezer Tiftik ile halası Deniz Tiftik, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği´ne sevk edildi. Burada yeniden ifadeleri alınan Sezer Tiftik, aile arasında çıkan kavga nedeniyle `silahlı tehdit´ suçundan, Deniz Tiftik ise `çocuğa karşı eziyet´ suçundan tutuklandı.

'O BENİM KANIM, CİĞERİM, ÖYLE BİR ŞEY OLMASINA İZİN VERMEM'

Eskişehir Yunus Devlet Hastanesi´nde sağlık kontrolünden geçirilen amca Sezer Tiftik, suçlamaları kabul etmezken, kendisini görüntüleyen gazetelere, "Kesinlikle yeğenimin ölümüyle bir alakam yok. O benim kanım, ciğerim. Öyle bir şey olmasına izin vermem. Yıllardır evden uzağım zaten" dedi.

'EZİYET DİYE BİR ŞEY YOK'

Hala Deniz Tiftik ise Elif Nur´un yeğeni olduğunu belirterek, "Hiçbir şey yapmadım, onlar benim öz yeğenlerim. Eziyet diye bir şey yok" diyerek ağladı. Tutuklanan Deniz ve Sezer Tiftik, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTAN

2022-12-17 00:30:55



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