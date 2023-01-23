Eskişehir'de PKK operasyonu; 2 gözaltı

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, B.T. ve M.D. isimli 2 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu tespit etti. Harekete geçen ekipler, bir süre izlenen şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı. Gözaltına alınan B.T. ve M.D. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-01-23 10:46:47
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