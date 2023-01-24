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Eskişehir´de öğretim üyelerinin tasarladığı ölçüm aparatına uluslararası patent

DHA

Eskişehir´de öğretim üyelerinin tasarladığı ölçüm aparatına uluslararası patent


Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Emre Mumcu ve Doç. Dr. Canan Gıcır Akay, diş hekimlerinin tedavi için ağızda kullandığı tüm malzemelerin itme, baskı, dayanım testini yapabilecek ve iki malzemenin birbirine yapışmasını ölçecek aparat tasarladı. 3 yıllık çalışma sonucu geliştirdikleri aparatın, Çin´in yanı sıra Avrupa ve ABD´de geçerli olacak şekilde uluslararası patent aldıklarını belirten Mumcu, "Bu aparat, aynı kalınlık, aynı ölçü ve aynı yükte ne gibi bir mukavemet özelliklerinin olduğunu gösteren malzemeleri test etmeye yarıyor" dedi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Emre Mumcu ve Doç. Dr. Canan Gıcır Akay, diş hekimliğinde kullanılan malzemelerin fiziksel ve mekanik olarak test edilmesi için yürüttükleri 3 yıllık çalışma sonucu bu testlerin daha güvenilir yapılabilmesi adına tüm test cihazları için aparat tasarladı. Diş hekimlerinin tedavilerde kullandığı malzemelerin hangisinin daha dayanıklı ve daha uzun süre ağızda kullanılabileceğini değerlendiren aparat, Patent Dairesi´nce Çin´in yanı sıra Avrupa ve ABD´de geçerli olacak şekilde uluslararası patent aldı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Gıcır Akay, diş hekimliğinde her gün yeni bir malzemenin kullandığını ve bunların dayanıklılık ve estetik gibi akademik testlerinden geçirilmesi için 3 yıldır aparat üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu alanda doğru bir standart oluşturmak için geliştirdikleri aparatın uluslararası alanda da kabul gördüğünü kaydeden Akay, "Biz de işin akademik kısmında olduğumuz için bu malzemelerin test edilmesi ve hangisinin daha dayanıklı, daha estetik olduğunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de 'Acaba doğru standardizasyon yöntemleri mi uyguluyoruz? Testler gerçekten doğru olarak yapılıyor mu?' diye kimi zaman şüpheye düştüğümüz durumlar oldu ya da sadece bizim yaptığımız araştırmalar değil de bize hakem olarak gönderilen yayınlar, makaleler oldu. İşte bunları değerlendirirken, 'Evet burada standardizasyonu araştırmacı sağlayamamış' dediğimiz zamanlar oldu. Ama bunu dile getirdiğimizde de bizim bunlara verebileceğimiz bir cevap yoktu. Çünkü, 'Evet standardizasyonu sağlayamıyor ama ne şekilde sağlamalı?' diye kendime sorduğumda ortada bir cihaz yoktu. İşte burada, diş hekimliğinde adeziv materyallere de basma dayanımı üzerine testler yapılırken bunlarda standardizasyonu sağlamak üzerine bir aparat geliştirdik" dedi. 
Diş hekimliğinde porselen, tam seramik ve zirkonyum kuron (kaplama), monolitik restorasyonlara kadar geniş uygulanma yelpazesi olduğunu belirten Akay, her alanda yeni çıkan bir malzemenin dayanıklılığını ve yapışma kabiliyetini ölçmek için standardizasyon mekanizması oluşturduklarını dile getirdi. 
'MALZEMELERİ TEST ETMEYE YARIYOR'
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Mumcu da aparatın, üniversal test cihazı olan ve mekanik test yapan her laboratuvarda kullanılabileceğini söyledi. Aparatla standardizasyon sağladıklarını belirten Mumcu, "Aynı kalınlık, aynı ölçü ve aynı yükte ne gibi bir mukavemet özelliklerinin olduğunu gösteren malzemeleri test etmeye yarıyor. Bu aparatı oluşturduğumuzda, fikri ve sınai haklarımızın korunması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ETTOM) ile hareket ettik. Bu süreçte bu ürünün patentini almak için ETTOM´un yönlendirmesi ile patent ofisleri ile çalıştık. Amacımız bunun patentini alarak, tüm kullanacak firmalara, kullanılacak test yöntemlerine veya araştırmacılara bunu sunmak ve yayınlar ile sonuçları desteklemekti. Bu süreçte Teknoloji Transfer Ofisi, bize patent ofisleri ile çalışarak bunu uluslararası bir patent haline getirmemizi önerdi ve paydaşımız oldu. Bununla ilgili süreç yaklaşık 3 yıl sürdü. 3 yıl boyunca yazışmalarımız, benzerlik raporlarımız ve testlerimiz sonucunda da bu patent dairesi tarafından uluslararası patent olarak yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bununla ilgili farklı patent ofislerinde fikri ve sınai haklar üzerine Avrupa, Çin ve Amerika olmak üzere 3 farklı yerden bunun sistemini aldık" diye konuştu.
Bundan sonra araştırmacılarla ya da üniversal test cihazı olan laboratuvarlar ile iletişime geçip onlardan gelen talepler doğrultusunda hareket edeceklerini anlatan Prof. Dr. Mumcu, "Ağızda kullanılacak herhangi bir malzeme, vücuda dışarıdan uygulanmış inert bir malzeme olarak tanımlanır. Hasta sağlığına biyolojik olarak uyumlu olmasının dışında mukavemet olarak mekanik ve fiziksel olarak da uyumlu olmasının gerektiği bir süreç. Sadece mekanik olarak bir kırılma deneyi değil aynı zamanda malzeme belli bir süre kullanıldıktan sonra da doğru ve iyi bir şekilde hizmet edebilmesi gerekiyor. Herhangi bir malzeme piyasaya sürüldüğünde 'Çok iyi, daha iyi, en iyi' olarak sunuluyor. Biz akademik çalışmalar yapan öğretim üyeleri olarak bunun 'Ne kadar' değil 'Kaç kat' veya sayılar üzerinden sürdürülebilir, tekrarlanabilir olması üzerinden araştırmalar yapıyoruz. Yeni bir malzeme piyasaya sürüldüğünde bu malzemenin katsayılarını net ve standart bir şekilde ortaya koymak için bu aparatı yaptık. Bu cihaz itme, baskı, dayanım testi yapacak ve iki malzemenin birbirine yapışmasını ölçecek bir cihaz. Herhangi bir malzeme için de kullanılabilir ama bizim çıkış noktamız klinikte gördüğümüz, başımıza gelen komplikasyonlar, başarısızlıklar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2023-01-24 11:28:02

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