Uğur Mumcu, Eskişehir´de sergilenen hurda otomobilinin önünde karanfillerle anıldı

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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ANKARA´da evinin önünde bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, Eskişehir´de sergilenen hurdaya dönmüş otomobilinin önünde karanfillerle anıldı.

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 30´uncu ölüm yıl dönümünde, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi´ndeki `Uğur Mumcu Parkı´ndaki programla anıldı. Programa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt´un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Mumcu´nun hurda halinde sergilenen otomobili önünde bağlama eşliğinde türküler söylendi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mumcu´nun katillerinin hala bulunamadığını belirterek, "Uğur Mumcu´yu unutmamaya, unutturmamaya çalışıyoruz. Şuna eminim halkımız da Uğur Mumcu´yu unutmadı ve unutmayacak. Uğur Mumcu, 50 yıl önce, 40 yıl önce bugünü yazıyor. Biz hala aynı sorunlarla uğraşıyor, aynı orunları yaşıyorsak Türkiye´de Uğur Mumcu cinayetinin yasal olarak sonuçlanmaması ortaya çıkıyor. Uğur Mumcu cinayeti çözümlenmediği için ondan sonra gelenler de öldü. Uğur Mumcu cinayeti çözülmediği için Gaffar Okkan öldü. Gaffar Okkan cinayeti çözülmediği için Sinan Ateş öldü. Bunu hepimizin bilmesi gerek. Hukuk herkese lazımdır, herkese lazım olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar, ellerindeki karanfilleri, Mumcu´nun bombalı saldırıda hurdaya dönen otomobilinin sergilendiği mermer kaide üzerine bıraktı.

Mumcu´nun patlamanın ardından 3 parçaya bölünerek hurdaya dönen 06 YR 245 plakalı otomobili, 8 yıldır Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükdere Mahallesi Buse Sokak'taki Uğur Mumcu Parkı'ndaki mermer kaide üzerinde yaptırılan özel cam fanusta sergileniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2023-01-24 15:58:49



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