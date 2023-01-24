Hastaneye götürülürken ambulansta doğum yaptı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde Nuray Esenkar (34), hastaneye götürüldüğü sırada, ambulansta doğum yaparak kız bebek dünyaya getirdi.

Kumlubel Mahallesi'nde oturan Nuray Esenkar'ın sancıları tutunca yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Adrese gelen İl Ambulans Başhekimliği ekibi, Esenkar'a ilk müdahaleyi yapıp, hastaneye götürmek için yola çıkardı. Doğumun başladığını fark eden paramedik Bircan Enci, acil tıp teknisyeni İlyas Demir ile ambulans sürücüsü ve paramedik Kemal Enes Dönmez, Esenkar'ın doğumunu ambulansta yaptırdı. Ekipler, anne ve dünyaya getirdiği kız bebeğini sağlıklı olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2023-01-24 16:50:47



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