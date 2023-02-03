Çoban cinayetinin tutuksuz sanığı: Ben yapmadım, öldüreni gördüm



Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu´nun (22) tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili hakkında `kasten öldürme´ suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Ahmet Çetin (44), cinayeti kendisinin işlemediğini, öldüren kişiyi gördüğünü belirterek, "Şahıs, çalılık bir araziye girdi, ben ise ayağımda da terlik olduğu için bu yere girmem mümkün olmadığından önünü kesmek için dolandım. Dere yatağına baktım, şahsı göremedim" dedi.

Sivrihisar ilçesinin kırsal İstiklalbağı Mahallesi´nde çobanlık yapan Mehmet Topaloğlu, geçen yıl temmuz ayında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. 5 kurşun isabet eden Topaloğlu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Aynı mahallede yaşayan Ahmet Çetin, katili gördüğünü söyledi. Jandarma olayla ilgili Çetin´i gözaltına aldı. Ahmet Çetin, ifadesinde kar maskeli saldırganı olay yerinden kaçarken gördüğünü ve arkasından yetişemediğini söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturmanın ardından katil zanlısı olduğu düşünülen Ahmet Çetin hakkında Eskişehir 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ne `kasten öldürme´ suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Ahmet Çetin ile saldırıda ölen çoban Mehmet Topaloğlu'nun yakınları katıldı.

`BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM´

Mahkemede ifadesi alınan sanık Ahmet Çetin, çoban olan Mehmet Topaloğlu´nu kendisinin öldürmediğini söyleyerek, "Ben kimseyi öldürmedim, bunu en başında söylemek istiyorum. Olay yerine yakın bahçenin oradan ateş ederek bir şahsın atladığını gördüm. Ben bundan önce olay yerinden yaklaşık 50-60 metre mesafeden Mehmet´in geldiğini görebiliyordum. Ben silah sesini dudum, arkasından da bu şahsın bahçeden atladığını gördüm. Mehmet'in sol tarafından ateş ederek arkasına dolandı. Dere yatağına doğru gitti. Siyah kar maskeli, siyah penyeli ve altında gri nokta bir eşofmanı vardı. Ayağında ne olduğunu göremedim. Bu şahsın boyu yaklaşık 1,701,80 boylarındaydı. Şahıs, çalılık bir araziye girdi, ben ise ayağımda da terlik olduğu için bu yere girmem mümkün olmadığından önünü kesmek için dolandım. Dere yatağına baktım, şahsı göremedim" dedi.

Sanık Ahmet Çetin´in ardından tanıkların da ifadesi alan mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2023-02-03 14:47:33



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