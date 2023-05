Bakan Dönmez: Terörden temizlediğimiz topraklardan bereket fışkırıyor

Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN/GÜNYÜZÜ(Eskişehir),(DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil petrol üretecek rezerv tespit edildiğini hatırlatarak, "Cudi´de, bir zamanlar teröristlerin cirit attığı o dağlarda, oralardan terörü sildik. Kökünü kazıdık. Dağlardan, taşlardan terörü temizledik. Allah´a hamd olsun topraklarımızdan bereket fışkırıyor şimdi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir´in Günyüzü ilçesinde doğal gaz bağlama programına katıldı. İlçe meydanında karşılanan Bakan Dönmez, Ak Parti´nin iktidara geldiğinde sadece 5 şehirde doğal gaz olduğunu söyledi. Şu anda Türkiye´nin 81 ili ve 751 ilçesinde doğal gaz kullanıldığını ifade eden Bakan Dönmez, "İktidara geldiğimizde Türkiye´de kaç şehir doğal gaz kullanıyordu? 5 şehir. Bir elin parmağı kadardı. Bugün hamd olsun 81 şehir merkezimiz ve 751 ilçemizde doğal gaz kullanılıyor. Soruyorum sizlere hemşehrilerim. 5 nire, 751 nire? Bugün Günyüzü ile beraber Han ilçemize de doğal gaz vereceğiz inşallah. Böylelikle Eskişehirimizin neredeyse tamamına doğal gazı ulaştırmış olacağız. Eskişehirimize son 20 yılda toplam 5,3 milyar lira enerji ve tabii kaynaklar yatırımı yaptık. Bu yıl ise 951 milyon TL yatırım yapacağız inşallah. Yatırımlarla Eskişehirimiz daha da gelişecek, büyüyecek, marka şehir olacak. Üretimle, istihdamla kalkınacak, Eskişehirli hemşehrilerimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Şimdi Günyüzülü kardeşlerim de bu rahatlıktan faydalanacak hamd olsun. Artık kışın soba kur, isini dök, odunu kır, kömürü taşı yok. Kış geldi mi artık doğal gazla bütün odalar sıcacık olacak inşallah" dedi.

MUHALEEFETİ ELEŞTİRDİ

Bakan Dönmez, muhalefet partilerini de eleştirdi. 6´lı masa ortaklarının iktidar olmadan kurumları ve bakanlıkları paylaştığını anlatan Bakan Dönmez, "Daha iktidara gelmeden bakanlıkları, kurumları paylaştılar. 'Şurası senin, burası benim' dediler. Devleti arpalık gören bir zihniyetten bu memlekete hayır gelir mi ? Diyorlar ki neymiş 7 cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. 7´si de başka kafadan. Biri bir şey diyecek öbürü başka bir şey. Bir de HDP var. Baş ortakları. Sonra PKK, FETÖ var. Türkiye´ye düşman kim varsa bu masada. Daha önce birbirine düşman kim varsa burada. Görüyorsunuz masada sürekli bir kavga, bir gürültü. Biri masadan kalktı. Sonra geri döndü. Öbürü diyor ki ittifak ortağımız da olsa onlardan hesap soracağız. Anadolu´da meşhur bir söz var bilirsiniz. Ne derler? Kavgalı eve gelin verilmez. Kavga, dövüş olan yere gelin bile verilmiyorsa, biz koskoca devleti nasıl verelim? Ama işte Günyüzülü kardeşlerim burada. Biliyorum Günyüzü muhalefete gün yüzü göstermeyecek 14 Mayıs´ta Günyüzü 'istikrar' diyecek. 'Büyük ve güçlü Türkiye' diyecek. 'Recep Tayyip Erdoğan' diyecek. 'Bir kez daha AK Parti' diyecek inşallah" dedi.

GABAR BÖLGESİNDEKİ PETROL KEŞFİ

Bakan Dönmez, Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil petrol üretecek rezerv tespit edildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı enerjinin de yüzyılı olacak, dedik, öyle de oldu. İki hafta önce Karadeniz gazını karaya getirdik. Yapamazsınız, çıkaramazsınız diyenlere inat, hem de rekor bir sürede yerli gazımızı vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Şimdi bir müjde de petrolden verdik. Cudi Gabar´da günlük 100 bin varil petrol üretecek rezerve sahip yeni bir saha keşfettik. Türkiyemizin günlük petrol üretimi ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 80 bin varil. Bu saha ne kadar üretecek. Günlük 100 bin. Bugüne kadar adeta iğneyle kuyu kazarak bulduğumuz sahalardan daha fazla üretecek inşallah. Nerede keşfettik bu sahayı? Cudi´de. Bir zamanlar teröristlerin cirit attığı o dağlarda. Şimdi belli oldu mu terör örgütünün liderlerinin her gün çıkıp da muhalefete destek açıklaması yapması. Oralardan terörü sildik. Kökünü kazıdık. Dağlardan, taşlardan terörü temizledik. Allah´a hamd olsun topraklarımızdan bereket fışkırıyor şimdi. Yıllardır Türkiye´yi terör belasıyla uğraştırdılar. Milletimizin gücünü, kuvvetini, dikkatini buraya çektiler. Kaynaklarımızı heba ettiler. Geçen çıkmış terör örgütünün liderlerinden biri ne diyor? İHA´lar, SİHA´lar her gün tepemizde. Burnumuzu dışarı çıkamıyoruz. Daha da beter olacaklar. Bu toprakta zerreleri bile kalmayacak inşallah. Bu mücadelenin sürmesi için ne diyoruz? AK Parti, diyoruz. İşte bu yüzden Cumhur İttifakı, diyoruz. Geçen hafta biliyorsunuz Akkuyu NGS´de tarihi bir tören gerçekleştirdik. İlk nükleer yakıtın gelmesiyle tesisimiz artık nükleer statü kazandı. Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler arasına katıldı. 67 yıllık bir hayal gerçeğe dönüştü. Bunlar her bir vatandaşımızı gururlandıran dev projeler. Arkasında emek, çaba ve inanç var. Geleceğimize ışık tutan bir vizyon var."

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından meydanda doğal gazın ilçeye bağlanma programına katılarak beraberindeki Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Günyüzü Kaymakamı Gökhan Arslan, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut ve ESGAZ Genel Müdürü Bülent Cantürk ile birlikte ilk doğal gaz ateşini yaktı. Sümer Mahallesi´ne geçen Bakan Dönmez, Güneş Sokak üzerinde oturan Ali Ercan´ın evinde de ilk ocak gaz açılışını gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir / Günyüzü Engin ÖZMEN-Sarp DEMİRHAN

