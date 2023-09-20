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        Eski tüfek paraşütçüler 8 bin metreden atlayarak jübile yaptı

        ESKİŞEHİR´de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi´nce bu yıl 8´incisi düzenlenen hava gösterilerinde yaş ortalaması 73 olan Deli Anlılar Paraşüt Takımı, 8 bin metreden atlayarak jübile yaptı. Sancaklarını gençlere devreden paraşüt takımının 72 yaşındaki kaptanı Ömer Erdem, "Sancağımızı gençlere teslim ediyoruz. Yerimizi bıraktığımız genç takımımıza başarılar diliyoruz" dedi.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:02
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        Eski tüfek paraşütçüler 8 bin metreden atlayarak jübile yaptı
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        ESKİŞEHİR´de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi´nce bu yıl 8´incisi düzenlenen hava gösterilerinde yaş ortalaması 73 olan Deli Anlılar Paraşüt Takımı, 8 bin metreden atlayarak jübile yaptı. Sancaklarını gençlere devreden paraşüt takımının 72 yaşındaki kaptanı Ömer Erdem, "Sancağımızı gençlere teslim ediyoruz. Yerimizi bıraktığımız genç takımımıza başarılar diliyoruz" dedi.  

        Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 8´incisi düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri´nde yaş ortalaması 73 olan Deli Anlılar Paraşüt Takımı da son gösterisini 8 bin metre yükseklikten paraşütle atlayarak yaptı. Gösteri sonrası, takımının 72 yaşındaki kaptanı Ömer Erdem, 50 yıldır paraşütçülükle uğraştığını söyledi. Ekibin 73 yaşındaki üyesi Doğan Müjdat Süzen ise 15 yaşındayken bir Cumhuriyet Bayramı töreninde gökyüzündeki renkli paraşütçüleri gördüğünde tutkusunun başladığını anlattı.71 yaşındaki emlakçı Halit Öner de 55 yıldır paraşütlü atlayış yaptığını belirterek, Deli Anlılar Takımı'nın hiç ayrılmadan paraşütçülüğü sevdirmeye çalıştığını vurguladı. Ömer Erdem, Halit Öner ve Doğan Müjdat Süzen'den oluşan takım, gösterilerinin ardından sancaklarını genç üyelere devretti. 

        "YERİMİZİ GENÇLERE BIRAKIYORUZ" 

        Deli Anlılar Paraşüt Takımı Kaptanı Ömer Erdem, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:  

        "Takımımız, 1974´teki kuruluşundan bir yıl sonra genel klasmanında ikinci oldu. 40 yıl sonra ise Türkiye birinciliğine imza attık. Bu başarıda katkısı bulunan ve bize bu imkanları tanıyan Türkiye'nin ilk profesyonel sivil akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk´e teşekkürlerimizi sunuyoruz. SHG Airshow 2023'te gerçekleştirdiğimiz son gösteriyle birlikte sancağımızı gençlere teslim ediyoruz. Yerimizi bıraktığımız genç takımımıza başarılar diliyoruz." 

        DHA-Genel - Türkiye-Eskişehir - DHA

        2023-09-20 16:01:46

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