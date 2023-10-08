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        Yangında dumandan etkilenen itfaiye erlerinden biri daha yaşamını yitirdi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:43 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:45
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        Yangında dumandan etkilenen itfaiye erlerinden biri daha yaşamını yitirdi (3)
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        MEMLEKETİESKİŞEHİR'DETOPRAĞA VERİLDİ

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Orçun Yaşar'ın (29) cenazesi, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'ndaki törenin ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Yaşar için Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde cenazesi namazı kılındı. Cenazeye, Yaşar'ın mesai arkadaşlarının yanı sıra yakınları katıldı. Yaşar'ın babası İlyas Yaşar taziyeleri kabul ederken, yakınları Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Annesi Şenel Aktaş da cenazede güçlükle ayakta durdu. Yaşar'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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