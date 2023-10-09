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        Yaralı cinayet şüphelisi sedyeyle adliyeye getirildi, sorguda bayıldı

        ESKİŞEHİR'dehusumetli 2 aile arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden Hüseyin Yurdusever (20), hayatını kaybetti. Taburcu olan Süleyman T. (19) tutuklanırken, babası Hüseyin T. (45) ambulansla getirildiği adliyede sorgu sırasında bayıldı, yeniden hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:10
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        Yaralı cinayet şüphelisi sedyeyle adliyeye getirildi, sorguda bayıldı
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        ESKİŞEHİR'dehusumetli 2 aile arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden Hüseyin Yurdusever (20), hayatını kaybetti. Taburcu olan Süleyman T. (19) tutuklanırken, babası Hüseyin T. (45) ambulansla getirildiği adliyede sorgu sırasında bayıldı, yeniden hastaneye götürüldü.

        Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'ndeki Kazım Taşkent Şeker Fabrikası'nın arka girişinde, 4 Ekim'de aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı. Aileler arasındaki silahlı çatışmada Hüseyin T., oğlu Süleyman T. ile diğer gruptan Hüseyin Yurdusever silahla yaralandı. Kendi araçlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T., tedavi altına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Yurdusever ise olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Süleyman T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı hastanede tedavi gören babası Hüseyin T. ise ambulansla adliyeye getirildi. Sedyeyle içeri alınan Hüseyin T., savcılık sorgusu sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi yanındaki sağlık ekiplerince yapılan Hüseyin T., yeniden ambulansa alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hüseyin T.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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