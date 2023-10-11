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        Bar kavgasında öldürülen Doğukan'ın annesi: Bu acı çok tarifsiz

        ESKİŞEHİR'debir eğlence mekanında çıkan kavgada ağır yaralanıp, 7 gün sonra hayatını kaybeden Doğukan Yener'in (23) ölümüne ilişkin davada, anne Suzan Yener, "Gerekirse ömrüm mahkemelerde geçsin, oğluma bunu yapanların yakasını bırakmayacağım. Bu acı çok tarifsiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 18:33 Güncelleme: 11.10.2023 - 18:35
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        Bar kavgasında öldürülen Doğukan'ın annesi: Bu acı çok tarifsiz
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        ESKİŞEHİR'debir eğlence mekanında çıkan kavgada ağır yaralanıp, 7 gün sonra hayatını kaybeden Doğukan Yener'in (23) ölümüne ilişkin davada, anne Suzan Yener, "Gerekirse ömrüm mahkemelerde geçsin, oğluma bunu yapanların yakasını bırakmayacağım. Bu acı çok tarifsiz" dedi.

        Eskişehir'de yaşayan Doğukan Yener, geçen yıl 4 Haziran'da arkadaşları ile Yenibağlar Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti. Mekan çalışanları ile müşteriler arasında, saat 05.30 sıralarında kavga çıktı. Mekanın dışına taşan kavgada ağır yaralanan Doğukan Yener, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yener, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında, kavgada Doğukan Yener'e yumruk attığı belirtilen Mertcan Allar tutuklanırken, 13 kişi ise serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında dava açılan 1'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına, Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mertcan Allar, tutuksuz sanıklardan Koray B., olayda yaşamını yitiren Doğukan Yener'in annesi Suzan Yener ile taraf avukatları katıldı.

        'SUÇLU KİMSE CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

        Suzan Yener, duruşmada, oğlunu öldüren kişinin tespit edilerek hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi. Anne Sezer, "Suçlu kimse ceza almasını istiyorum. Benim oğlum eğlenmeye gittiğinde öldürdüler. Kimseye zararı yoktu. Benim yavrumun ahı yerde kalmayacak. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekirse ömrüm burada mahkemelerde geçsin. Bu acı çok tarifsiz. Bana eğer verebiliyorlarsa oğlumu geri versinler. Geri veremedikleri sürece ben bunu yapanların yakasını bırakmayacağım. Oğlum çürüdü. Oğlumu öldürdüler. Bu kadar rahat konuşmasınlar" dedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Davanın iddianamesinde; tutuklu Mertcan Allar ile 9 sanık için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, 4 sanık hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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