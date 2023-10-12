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        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheliye suçüstü

        ESKİŞEHİR'de,define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:36 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:40
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        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 5 şüpheliye suçüstü
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        ESKİŞEHİR'de,define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. Bölgedeki aramalarda 5 şüpheli, kaçak kazı yaparken yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı jeneratör, hilti, kürek, balyoz, manivela demiri ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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