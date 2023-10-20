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        Eskişehir'de 23 kişiye terör propagandası soruşturması

        ESKİŞEHİR'dekibir düğünde söyledikleri 4 şarkıyla silahlı terör örgütü PKK/YPG´nin propagandasını yaptığı tespit edilen 2´si şarkıcı 23 kişi hakkında `terör propagandası yapmak´ suçundan soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:32 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:32
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        Eskişehir'de 23 kişiye terör propagandası soruşturması
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        ESKİŞEHİR'dekibir düğünde söyledikleri 4 şarkıyla silahlı terör örgütü PKK/YPG´nin propagandasını yaptığı tespit edilen 2´si şarkıcı 23 kişi hakkında `terör propagandası yapmak´ suçundan soruşturma başlatıldı.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 5-6 Ağustos günü Odunpazarı ilçesinde bağlı Kireç Mahallesi´ndeki bir düğünde söylenen şarkılarla terör propagandası yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, düğünde 2 şarkıcı tarafından söylenen 4 şarkının PKK silahlı terör örgütünü övücü nitelikte olduğu belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatları doğrultusunda 2 şarkıcı ile şarkıya katılım sağladığı tespit edilen 21 kişi hakkında `terör örgütü propagandası yapmak´ suçundan soruşturma başlatıldı.

        SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Eskişehir Jandarma Komutanlığı´nca yapılan açıklamada, "TEM Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmada düğünde 2 şarkıcı tarafından toplam 4 şarkının PKK silahlı terör örgütünü övücü nitelikte olduğu ve şarkılara toplam 23 şahsın katılım sağlayarak propaganda yaptıkları yapılan incelemeler sonucu tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 23 şüpheli hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2 maddesi gereğince `silahlı terör örgütü propagandası yapmak´ suçundan adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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