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        Yolun karşısına geçmek isterken çimento tankerinin çarpmasıyla öldü

        ESKİŞEHİR'de,yolun karşısına geçmek isteyen kişi, çimento tankerinin çarpması sonucu yaşımını yitirdi. Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, tanker sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 23:38 Güncelleme: 11.11.2023 - 23:40
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        Yolun karşısına geçmek isterken çimento tankerinin çarpmasıyla öldü
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        ESKİŞEHİR'de,yolun karşısına geçmek isteyen kişi, çimento tankerinin çarpması sonucu yaşımını yitirdi. Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, tanker sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir- Alpu karayolunda meydana geldi. Y.S. yönetimindeki 33 CVS 29 plakalı çimento tankeri, yolun karşısına geçmek isteyen erkek yayaya çarptı. Tankerin altında kalan kişi, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, ölen kişinin cesedi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü Y.S. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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