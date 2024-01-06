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        Eskişehir'de kamyonun çarptığı halk otobüsü devrildi; 11 yaralı

        ESKİŞEHİR'de, maden ocağından çıkan kamyon, yol ayrımında Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs devrilirken, sürücü ile 10 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 18:47 Güncelleme: 06.01.2024 - 18:50
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        Eskişehir'de kamyonun çarptığı halk otobüsü devrildi; 11 yaralı
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        ESKİŞEHİR'de, maden ocağından çıkan kamyon, yol ayrımında Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs devrilirken, sürücü ile 10 yolcu yaralandı.

        Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir Mahallesi´nde meydana geldi. Maden ocağından çıkan Selçuk Y. idaresindeki 26 RT 797 plakalı kamyon, yol ayrımına gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Uğur S. yönetimindeki 26 EBB 177 plakalı halk otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs devrilerek yan yattı. Kazada otobüs sürücüsü Uğur S. ile araçta bulunan 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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