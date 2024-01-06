Eskişehir merkezli fuhuş operasyonuna 18 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde polisin düzenlediği `Barbie-ES´ adı verilen operasyonda `fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve fuhşa yer temini' suçlamasıyla 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir´in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin´de `Barbie-ES´ adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi. Evlerine baskın yapılan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin kullandığı 7 otomobile el konulurken, soruşturma sürüyor.