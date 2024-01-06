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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonuna 18 gözaltı

        ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde polisin düzenlediği `Barbie-ES´ adı verilen operasyonda `fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve fuhşa yer temini' suçlamasıyla 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:10
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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonuna 18 gözaltı
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        ESKİŞEHİR merkezli 5 ilde polisin düzenlediği `Barbie-ES´ adı verilen operasyonda `fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve fuhşa yer temini' suçlamasıyla 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir´in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin´de `Barbie-ES´ adı verilen fuhuş operasyonu düzenledi. Evlerine baskın yapılan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, evlerinde yapılan aramaların ardından sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin kullandığı 7 otomobile el konulurken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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