Eskişehir'de sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aktepe Mahallesi mevkisinde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Aktepe Höyük'te izinsiz kazı yapılacağı bilgisini aldı.

Alpu Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi bölgede izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Bölgedeki aramada, el dedektörü ve muhteviyatı, metal arama dedektörü, kulaklık, 2 manivela demiri, 2 kürek ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesine sevk edilen zanlılardan 4'ü "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu"na muhalefet suçlamasıyla tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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