Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Alpu ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:36 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Alpu ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aktepe Mahallesi mevkisinde birinci derece arkeolojik sit alanı olan Aktepe Höyük'te izinsiz kazı yapılacağı bilgisini aldı.

        Alpu Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi bölgede izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Bölgedeki aramada, el dedektörü ve muhteviyatı, metal arama dedektörü, kulaklık, 2 manivela demiri, 2 kürek ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesine sevk edilen zanlılardan 4'ü "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu"na muhalefet suçlamasıyla tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        Dev kaya kara yolunu kapattı!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 4 tutuklama
        Arkeolojik sit alanında kaçak kazıya 4 tutuklama
        Eskişehir´de CHP´li belediyeler arasında gerginliğe yol açan çalıştay iptal...
        Eskişehir´de CHP´li belediyeler arasında gerginliğe yol açan çalıştay iptal...
        ESOGÜ öğrencileri otizme dikkati çeken proje geliştirdi
        ESOGÜ öğrencileri otizme dikkati çeken proje geliştirdi
        Ticaret İl Müdürlüğünün denetimlerinde bazı firmalara idari ceza uygulandı
        Ticaret İl Müdürlüğünün denetimlerinde bazı firmalara idari ceza uygulandı
        Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan SGK İl Müdürü Kısa'ya ziyaret
        Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan SGK İl Müdürü Kısa'ya ziyaret
        Eskişehir'de 5 yaş okul öncesi okullaşma oranı yüzde 92,65'e yükseldi
        Eskişehir'de 5 yaş okul öncesi okullaşma oranı yüzde 92,65'e yükseldi