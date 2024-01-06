Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, Sivrihisar ilçesindeki bir dinlenme tesisinde bulunan şüphelinin üzerinden 155 sikke ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sivrihisar Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sivrihisar'da Ankara kara yolunda faaliyet gösteren bir dinlenme tesisinde bulunan zanlı yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 155 sikke bulundu.

"Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet"ten hakkında işlem başlatılan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Jandarma ekiplerince aranan 77 kişi yakalandı

Eskişehir'de, jandarma ekipleri haklarında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 77 şüpheliyi yakaladı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde 27 Aralık 2023'ten itibaren 1 haftada yürütülen faaliyetlerde, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 76 kişi ile 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan bir kişinin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

Şüpheliler, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

- Jandarma 2 haftada 8 olaya müdahale etti

Jandarma ekiplerince 15-31 Aralık 2023'te "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarıyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde, 8 olaya müdahale edildi.

Ekiplerce, 12 şüpheli işlemlerinin ardından adli ve idari makamlara sevk edildi.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, suç unsuru teşkil eden ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, tabanca şarjörü, 39 farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

- Jandarma, Eskişehir'de 1 yılda 2 bin 316 şüpheliyi yakaladı

Eskişehir'de, jandarma ekipleri tarafından 2023 yılında suç ve suçlulukla mücadele kapsamında sorumluluk bölgesinde icra edilen faaliyetlerde, farklı suçlardan aranan 2 bin 316 kişi yakalandı.

Çalışmalarda, 41 ruhsatsız, 8 ruhsatlı, 23 kurusıkı olmak üzere 72 tabanca ele geçirildi ve 177 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Bu kapsamda, 381 şüpheliye ise adli işlem yapıldı.