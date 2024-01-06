Eskişehir'de kamyonla çarpışan yolcu midibüsündeki 11 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, belediyeye ait yolcu midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Uğur S. idaresindeki 26 EBB 177 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsü, İmişehir Mahallesi'nde bir maden sahasından yola çıkmak için manevra yapan Selçuk Y. yönetimindeki 26 RT 797 plakalı kamyonla çarpıştı.

Yolcu midibüsünün çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildiği kaza sebebiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüsteki 11 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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