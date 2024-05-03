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        30 senedir görme kaybı olan 75 yaşındaki hastaya kornea nakli

        ESKİŞEHİR'de, sol gözünde 30 senedir görme kaybı olan Erol Önal (75), uygun donör bulunmasıyla yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:10
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        30 senedir görme kaybı olan 75 yaşındaki hastaya kornea nakli
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        ESKİŞEHİR'de, sol gözünde 30 senedir görme kaybı olan Erol Önal (75), uygun donör bulunmasıyla yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

        Eskişehir'de yaşayan ve sol gözünde 30 yıldır yüzde 90 görme kaybı bulunan Erol Önal, tedavi için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerin ardından Önal'a kornea nakli yapılmasına karar verildi. Kornea bankasından uygun donör bulunmasının ardından da Önal, ameliyata alındı. 1 Mayıs'ta gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren naklin ardından, 1 gece müşahede altında tutulan Önal, taburcu edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Burak Özkan, hastasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve başarılı bir nakil gerçekleştirildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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