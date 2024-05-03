30 senedir görme kaybı olan 75 yaşındaki hastaya kornea nakli
ESKİŞEHİR'de, sol gözünde 30 senedir görme kaybı olan Erol Önal (75), uygun donör bulunmasıyla yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.
ESKİŞEHİR'de, sol gözünde 30 senedir görme kaybı olan Erol Önal (75), uygun donör bulunmasıyla yapılan kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.
Eskişehir'de yaşayan ve sol gözünde 30 yıldır yüzde 90 görme kaybı bulunan Erol Önal, tedavi için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerin ardından Önal'a kornea nakli yapılmasına karar verildi. Kornea bankasından uygun donör bulunmasının ardından da Önal, ameliyata alındı. 1 Mayıs'ta gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren naklin ardından, 1 gece müşahede altında tutulan Önal, taburcu edildi. Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Burak Özkan, hastasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve başarılı bir nakil gerçekleştirildiğini söyledi.
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