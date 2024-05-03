Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 1000'inci açık kalp ameliyatı yapıldı

Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi uzmanları tarafından 1000'inci açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Hastanede 2019 yılından bu yana uygulanan açık kalp ameliyatlarıyla birçok hasta sağlığına kavuştu. Bu alanda 61 yaşındaki hasta Emine Yıldız'a yapılan ameliyat, hastanede gerçekleştirilen 1000'inci cerrahi çalışma olarak kayıtlara geçti.

Kalp Damar Cerrahı Opr. Dr. Etem Yücekaya, gazetecilere, hastanedeki açık kalp ameliyatlarının dünyadaki örnekleriyle aynı ortalamaya sahip olduğunu söyledi.