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        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde bir hastaya kornea nakli yapıldı

        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, 30 yıldır sol gözünde görme kaybı olan bir hastaya kornea nakli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:33
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        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde bir hastaya kornea nakli yapıldı
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        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, 30 yıldır sol gözünde görme kaybı olan bir hastaya kornea nakli gerçekleştirildi.

        Hastaneye başvuran Erol Önal'a (75) hem katarakt hem de kornea bankasından temin edilen uygun donörden kornea nakli ameliyatı yapıldı.

        Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından Göz Hastalıkları Servisi'ne alınan Önal, ertesi gün taburcu edilecek şekilde misafir edildi.

        Opr. Dr. Burak Özkan, yaptığı açıklamada, 11 Mayıs'ın "Görme Engelliler Günü" olduğunu hatırlatarak, Önal'ın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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