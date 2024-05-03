Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde bir hastaya kornea nakli yapıldı

Opr. Dr. Burak Özkan, yaptığı açıklamada, 11 Mayıs'ın "Görme Engelliler Günü" olduğunu hatırlatarak, Önal'ın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Hastaneye başvuran Erol Önal'a (75) hem katarakt hem de kornea bankasından temin edilen uygun donörden kornea nakli ameliyatı yapıldı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde, 30 yıldır sol gözünde görme kaybı olan bir hastaya kornea nakli gerçekleştirildi.

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