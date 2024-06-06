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        Profesöre 'paylaşım' gözaltısı

        ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde görevli Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:42 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:45
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        Profesöre 'paylaşım' gözaltısı
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        ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Cemil Yücel, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yücel, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, üniversiteden, "Prof. Dr. Cemil Yücel açığa alınmıştır” açıklaması yapıldı.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Üniversite yönetimi Yücel’in yaptığı paylaşımlarla devlet kurumlarını hedef aldığını belirterek açığa alındığını duyurdu. Üniversitenin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Devletimizin kurum, kuruluş ve yetkililerini hedef alan paylaşımları nedeniyle üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel açığa alınmıştır” denildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımların ardından Prof. Dr. Cemil Yücel hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Yücel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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