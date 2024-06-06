Profesöre 'paylaşım' gözaltısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Üniversite yönetimi Yücel’in yaptığı paylaşımlarla devlet kurumlarını hedef aldığını belirterek açığa alındığını duyurdu. Üniversitenin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Devletimizin kurum, kuruluş ve yetkililerini hedef alan paylaşımları nedeniyle üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel açığa alınmıştır” denildi.

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