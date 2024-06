Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum

ESKİŞEHİR’deminibüs şoförü olan Ekrem Aydın (66), 4 yıl önce kızının desteğiyle girdiği Anadolu Üniversitesi '60+ Tazelenme Üniversitesi'nden mezun oldu. Kep takıp, cübbe giyen ve mezuniyet sevincini ailesiyle yaşayan Aydın, "Buraya çok öğrenci taşıdım. Onlara özeniyordum. Hayatım çok değişti burada. Hayal bile edemiyordum. Sevinçliyim, mezun oluyorum" dedi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde 2019 yılında 60 yaş üstü kişilerin başvurabileceği '60+ Tazelenme Üniversitesi' kuruldu. Üniversiteye okuma-yazma bilen 60 yaş üstü ücretsiz ve sınavsız olarak 88 öğrenci, kayıt yaptırdı. Tazelenme Üniversitesi öğrencileri 4 yıl boyunca, egzersiz, hukuk, İngilizce, nöroloji, ağız ve diş sağlığı, müzik terapisi, psikiyatri, psikoloji, akılcı ilaç kullanımı, sosyal politika, iletişim, beslenme ilkeleri, astronomi ve evren bilimi, fotoğrafçılık, sosyal medya kullanımı ve güvenliği, tango, kişisel bakım, arkeoloji, mikrobiyoloji gibi zorunlu derslerin yanı sıra kadın öğrenciler tamirat, erkek öğrenciler ise yemek pişirme teknikleri derslerini gördü.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, her yaştan insanı kapsayan bir eğitim modeliyle eğitimi, her bireye ulaştırma hedefinde olduklarını ifade ederek, "Her zaman, her yerde, herkese eğitim sloganıyla yola çıktığımız günden bu yana her yaştan insanı kapsayan eğitim modelleriyle her bireye eğitimi ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bunun en güzel örneğini de '60+ Tazelenme Üniversitesi' mezunlarıyla gördük. Bu zamana kadar onlardan edindiğimiz tecrübelerden her zaman istifade edeceğiz ve onları her zaman sevgiyle, güzellikle hatırlayacağız" dedi.