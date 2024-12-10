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        Eskişehir'de tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:52
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        Eskişehir'de tıra çarpan minibüsün sürücüsü öldü
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        Eskişehir'in İnönü ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Ali İhsan Ören'in (64) kullandığı 43 AEM 341 plakalı minibüs, Bursa-Kütahya kara yolunda aynı yöne giden Z.B. (62) idaresindeki 63 L 4068 plakalı tıra çarptı.

        Minibüs sürücüsü Ören'in araçta sıkıştığı kaza yerine çevredekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ören'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sürücünün cansız bedeni, İnönü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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